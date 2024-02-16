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Госдеп признал невозможность для Украины вступить в НАТО в 2024 году

Госдеп признал невозможность для Украины вступить в НАТО в 2024 году

Госдеп признал невозможность для Украины вступить в НАТО в 2024 году AlexCoderГосдеп признал невозможность для Украины вступить в НАТО в 2024 году AlexCoder Киев услышал от Штатов редкий прямой ответ Представитель американского госдепа Дэниел Сайзек сообщил украинским журналистам, что вступления Киева в состав Североатлантического альянса на саммите НАТО, который состоится в 2024 году в Вашингтоне, Запад не ожидает.

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