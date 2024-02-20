Комета 67P/ Чурюмова-Герасименко

Узкоугольная камера OSIRIS на борту космического аппарата Rosetta Космического агентства сделала это изображение кометы 67P/Чурюмова-Герасименко 30 сентября 2016 года с высоты около 16 километров над поверхностью во время управляемого спуска аппарата.
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