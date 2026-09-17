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Рязанские новости

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Госжилинспекция Рязанской области будет проверять УК с помощью дронов

Госжилинспекция Рязанской области будет проверять УК с помощью дронов

На заседании правительства Рязанской области был одобрен законопроект, согласно которому предложено установить случаи, в которых Госжилинспекция Рязанской области может проводить выездные проверки работы управляющих компаний с использованием беспилотных аппаратов.

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