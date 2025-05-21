Число пострадавших при взрыве в Ставрополе достигло трёх, среди них есть ребёнок Обложка © Телеграм / Нетипичный Ставрополь Число пострадавших в результате взрыва газа в Ставрополе увеличилось до трёх, за амбулаторной помощью в медицинское учреждение обратились ещё два человека, среди которых один ребёнок.
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