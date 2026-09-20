Памфилова заявила об эскалации ненависти к России

Эскалация ненависти к России со стороны недружественных стран активно нарастает. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передает Lenta.
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