Этот бой 29 июля сего года российского танка «Алёша» с двумя танками и шестью бронетранспортёрами ВСУ, которых он уделал на раз, уже вписан золотыми буквами в историю спецвоенной операции (СВО) России на Украине.
Они спокойно жгли танки, а зажгли душу
Комментарии
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Александр Симаков
Что-то сакральное есть в этом имени - Алеша. Один из трех былинных богатырей - Алеша (не Алексей, а именно Алёша!) Попович. Герой фильма "Балладе о солдате" - Алеша. Памятник в Болгарии советскому солдату-освободителю тоже назвали Алёшей. Песня об этом памятнике "Белеет ли в поле пороша" была популярна у нас и в Болгарии в конце семидесятых. Герой стихотворения Андрея Дементьева "Баллада о матери" - Алёша. Белгородский мальчонка, который который каждый день приветствовал колонны наших войск, который отправлялись на СВО - Алёша. И позывной российского танка, уничтожившего колонну украинских войск - тоже Алеша...
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19 час.
Людмила Фирстова
Чувство гордости за наших Героев! Читала со слезами на глазах. И согласна с Александром есть что-то сакральное в имени Алёша! Вернитесь с Победой и живыми, мы вас очень любим и ждём!
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15 час.
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