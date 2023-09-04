Они спокойно жгли танки, а зажгли душу

Александр Симаков

Что-то сакральное есть в этом имени - Алеша. Один из трех былинных богатырей - Алеша (не Алексей, а именно Алёша!) Попович. Герой фильма "Балладе о солдате" - Алеша. Памятник в Болгарии советскому солдату-освободителю тоже назвали Алёшей. Песня об этом памятнике "Белеет ли в поле пороша" была популярна у нас и в Болгарии в конце семидесятых. Герой стихотворения Андрея Дементьева "Баллада о матери" - Алёша. Белгородский мальчонка, который который каждый день приветствовал колонны наших войск, который отправлялись на СВО - Алёша. И позывной российского танка, уничтожившего колонну украинских войск - тоже Алеша...