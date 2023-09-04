Неспешный разговор

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Они спокойно жгли танки, а зажгли душу

Они спокойно жгли танки, а зажгли душу

Этот бой 29 июля сего года российского танка «Алёша» с двумя танками и шестью бронетранспортёрами ВСУ, которых он уделал на раз, уже вписан золотыми буквами в историю спецвоенной операции (СВО) России на Украине.

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Комментарии
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Александр Симаков
Что-то сакральное есть в этом имени - Алеша.  Один из трех былинных богатырей - Алеша (не Алексей, а именно Алёша!) Попович. Герой фильма &quot;Балладе о солдате&quot; - Алеша. Памятник в Болгарии советскому солдату-освободителю тоже назвали Алёшей. Песня об этом памятнике &quot;Белеет ли в поле пороша&quot;  была популярна у нас и в Болгарии в конце семидесятых.  Герой стихотворения Андрея Дементьева &quot;Баллада о матери&quot; - Алёша.  Белгородский мальчонка, который который каждый день приветствовал колонны наших войск, который отправлялись на СВО - Алёша. И  позывной российского  танка, уничтожившего колонну украинских войск - тоже Алеша...
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19 час.
Людмила Фирстова
Чувство гордости за наших Героев! Читала со слезами на глазах. И согласна с Александром есть что-то сакральное в имени Алёша! Вернитесь с Победой и живыми, мы вас очень любим и ждём!
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15 час.

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