Жетское ДТП под Краснодаром: машину подкинуло и перевернуло

Известно, что ВАЗ 2110 лежит на крыше в районе хутора Ленина. Иная информация уточняется. Ранее писали: Под Купянком ВСУшников «загоняли» наши ФАБы: активация нового участка под Донецком, Работино – фронт трещит Этой ночью был нанесен удар «Геранями» по Одесской и Харьковским областям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии