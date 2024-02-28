Жетское ДТП под Краснодаром: машину подкинуло и перевернуло

Известно, что ВАЗ 2110 лежит на крыше в районе хутора Ленина. Иная информация уточняется. Ранее писали: Под Купянком ВСУшников «загоняли» наши ФАБы: активация нового участка под Донецком, Работино – фронт трещит Этой ночью был нанесен удар «Геранями» по Одесской и Харьковским областям.