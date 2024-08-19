По делу о мошенничестве при реализации нацпроекта проведут экспертизу

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации нацпроекта в сфере образования будет проведена экономическая экспертиза, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
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