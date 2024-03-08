Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края провели акцию «Цветы для автоледи»

Накануне сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин с Международным женским днем 8 Марта. Автополицейские пожелали прекрасной половине человечества крепкого здоровья, весеннего настроения, благополучия и любви, безопасных и безаварийных дорог.
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