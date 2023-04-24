Капризов против «Далласа»: 3-я игра без очков, 4 броска, 2 потери, «+1» за 24:59

Кирилл Капризов не набрал очков в третьем матче плей-офф НХЛ подряд. Форвард «Миннесоты» принял участие в 4-й игре серии 1-го раунда против «Далласа» (2:3, 2-2).
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