Врач Ягубова отметила, что флюорография сопоставима с несколькими поездками в метро по уровню лучевой нагрузки

Ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что лучевая нагрузка от медицинских исследований суммируется, но даже несколько процедур подряд не наносят вреда организму — они дают минимальную дозу.