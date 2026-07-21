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Врач Ягубова отметила, что флюорография сопоставима с несколькими поездками в метро по уровню лучевой нагрузки

Врач Ягубова отметила, что флюорография сопоставима с несколькими поездками в метро по уровню лучевой нагрузки

Ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что лучевая нагрузка от медицинских исследований суммируется, но даже несколько процедур подряд не наносят вреда организму — они дают минимальную дозу.

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