Bloomberg: Зеленского поставил в тупик вопрос о шансах победы без поддержки США

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках переговорного процесса со своим коллегой из Соединённых штатов Америки Джозефом Байденом не сумел найти ответ на заданный сотрудниками СМИ вопрос о том, сумеет ли Киев одержать верх в противостоянии с РФ без очередных мер поддержки.