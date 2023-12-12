Bloomberg: Зеленского поставил в тупик вопрос о шансах победы без поддержки США

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках переговорного процесса со своим коллегой из Соединённых штатов Америки Джозефом Байденом не сумел найти ответ на заданный сотрудниками СМИ вопрос о том, сумеет ли Киев одержать верх в противостоянии с РФ без очередных мер поддержки.
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