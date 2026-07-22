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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Гомоляко: «Гришин – фанатик своего дела, который уже доказал, что может работать в КХЛ. О попадании «Нефтехимика» в плей-офф речи быть не должно – это само собой разумеющееся»

Экс-спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о работе главного тренера « Нефтехимика » Игоря Гришина.

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