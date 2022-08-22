"Народ разбежался сразу": что сейчас творится на популярном пляже - видео

Жители Приморья поделились в соцсетях кадрами, на которых видно, что сейчас творится на одном из самых популярных пляжей Приморья.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
Свежие комментарии