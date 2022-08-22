"Народ разбежался сразу": что сейчас творится на популярном пляже - видео

"Народ разбежался сразу": что сейчас творится на популярном пляже - видео

Жители Приморья поделились в соцсетях кадрами, на которых видно, что сейчас творится на одном из самых популярных пляжей Приморья.

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