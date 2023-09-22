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Тамбиев о 3:1 с «Куньлунем»: «Понравилось, что «Адмирал» победил и в очередной раз забил три гола»

– Рады, что выиграли. Молодцы ребята, сегодня старались, отдавались игре, волновались, потому что первая [домашняя] игра [в сезоне] и полный зал пришел.

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