Многонациональное богатство Российской империи 1870-1880-х годов

В 1864 году молодой житель штата Огайо Джордж Кеннан присоединился к группе исследователей в поисках возможного маршрута прокладки телеграфного кабеля от Берингова пролива через Сибирь до Европы в качестве альтернативы кабелю через Атлантический океан.