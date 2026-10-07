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Многонациональное богатство Российской империи 1870-1880-х годов

Многонациональное богатство Российской империи 1870-1880-х годов

В 1864 году молодой житель штата Огайо Джордж Кеннан присоединился к группе исследователей в поисках возможного маршрута прокладки телеграфного кабеля от Берингова пролива через Сибирь до Европы в качестве альтернативы кабелю через Атлантический океан.

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