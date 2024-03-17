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В чем помогает икона Божией Матери «Воспитание», почитаемая 18 марта 2024 года

В чем помогает икона Божией Матери «Воспитание», почитаемая 18 марта 2024 года

В чем помогает икона Божией Матери «Воспитание», почитаемая 18 марта 2024 года Марина ОнегинаКаждый год 18 марта православные почитают икону Божией Матери «Воспитание».

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