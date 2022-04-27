Бандеровская Жанна д’Арк. Каких «героев» выдвигает неонацистская Украина

Несколько лет назад, когда Европа ликовала по поводу кровавого Майдана в Киеве, французский журнал Elle поместил на свою обложку фотографию некой украинской гражданки Виктории Заверухи, представив ее читателям как современную Жанну д'Арк Украины.
Несколько лет назад, когда Европа ликовала по поводу кровавого Майдана в Киеве, французский журнал Elle поместил на свою обложку фотографию некой украинской гражданки Виктории Заверухи, представив ее читателям как современную Жанну д'Арк Украины.
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