Картина дня. Финансы

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Бандеровская Жанна д’Арк. Каких «героев» выдвигает неонацистская Украина

Бандеровская Жанна д’Арк. Каких «героев» выдвигает неонацистская Украина

Несколько лет назад, когда Европа ликовала по поводу кровавого Майдана в Киеве, французский журнал Elle поместил на свою обложку фотографию некой украинской гражданки Виктории Заверухи, представив ее читателям как современную Жанну д'Арк Украины.

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