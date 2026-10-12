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Врач Чиркова: осенняя хандра может маскировать анемию и клиническую депрессию

Врач Чиркова: осенняя хандра может маскировать анемию и клиническую депрессию

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова предупредила, что за осенней хандрой могут скрываться анемия, заболевания щитовидной железы и клиническая депрессия.

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