Врач Чиркова: осенняя хандра может маскировать анемию и клиническую депрессию

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова предупредила, что за осенней хандрой могут скрываться анемия, заболевания щитовидной железы и клиническая депрессия.
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