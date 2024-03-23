Qualcomm обещает высокую производительность игр на новых ноутбуках с Snapdragon X Elite

Согласно сообщениям изданий, компания Qualcomm объявила о том, что на грядущих ноутбуках с её новыми процессорами Snapdragon X Elite и операционной системой Windows большинство игр для данной ОС сможет запускаться без дополнительных манипуляций - не потребуется даже портировать их.