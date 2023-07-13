МИГРАНТЫ - ОПОРА ТЕРРОРИСТОВ В РОССИИ. КОГДА МЫ ОБЕЗВРЕДИМ ЭТУ БОМБУ?

Не только должны обезвредить миграционную бомбу, но и в самом срочном порядке обязаны это сделать. Генеральшу Казакову посадить на нары и раскрутить все её преступные действия по продаже паспортов российского гражданства. Строго прикрепить каждого мигранта к конкретному месту пребывания на его рабочем месте. Напрочь отказаться от каких-то там "программ переселения" для улучшения демографии в стране. Дать каждому цифровой номенклатурный номер с отпечатками пальчиков и отслеживать все его перемещения. Всех полицейских, кто наживается на мигрантах, тут же сажать на нары. Никаких диаспор, землячеств. Приехал, получил контракт, отработал и уехал, никаких шатаний по стране.

ГД

Галина Дубровская

А в думе почему не решают эти вопросы насущного дня ???? Вывод- значит это кому то надо? Значит рыба гниет с головы и раскачка на бунты они это доводят ?? Где решения этих неотложных вопросах ? Рука руку там в думе потирают …. или как у нас обычно гром не грянет , мужик не перекрестится ??? Или действительно во власти предатели все это тормозят , вопросы на засыпку много - ответов не слышим , а мы простой народ все это понимаем и наблюдаем за ними , не глупые