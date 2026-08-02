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Царьград

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Собянин анонсировал имя "Королек" для поездов серий ЭП2Д, ЭП2ДМ

Собянин анонсировал имя "Королек" для поездов серий ЭП2Д, ЭП2ДМ

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, работающие на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении, получили имя "Королек" в ходе голосования проекта "Активный гражданин" с участием более 136 тысяч москвичей.

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