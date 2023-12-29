По итогам текущего года Huawei удалось добиться максимальной выручки с 2020 года ...

По итогам текущего года Huawei удалось добиться максимальной выручки с 2020 годаЖёсткие санкции против Huawei Technologies со стороны США вступили в силу ещё в 2019 году, но в 2020 году компания «по инерции» и на волне некоторого «потребительского патриотизма» в Китае смогла неплохо заработать.