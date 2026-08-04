Россиянам назвали продукт, который покроет суточную норму витамина C

Всего один сладкий перец способен удовлетворить дневную потребность организма в этом витамине Врач-диетолог Марият Мухина дала интервью RT, в котором рассказала, что кровоточивость десен может быть признаком недостатка витамина C в организме.
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