Освобождение российской армией Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР

Российская армия освободила город Дзержинск (Торецк), который ВСУ превратили в укрепрайон. Теперь появился проход в северную часть ДНР, где находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.
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