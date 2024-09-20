🇷🇺 Евгений Федоров, депутат Госдумы ФС РФ и координатор НОД, о перспективах для России после отказа от вредоносной политики валютных резервов.
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🇷🇺 Евгений Федоров, депутат Госдумы ФС РФ и координатор НОД, о перспективах для России после отказа от вредоносной политики валютных резервов.
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