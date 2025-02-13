В Краснодарском крае за незаконный оборот наркотиков перед судом предстанут участники организованной группы

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Новороссийска в возрасте от 33 до 43 лет, причастных к покушению на незаконный сбыт наркотических средств.
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