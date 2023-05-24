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«Вальекано» – наркоманы и цыгане!» Фанатам «Реала» приписали оскорбление «Райо» на матче на «Бернабеу», но это гости сами скандировали ироничную кричалку о себе

«Вальекано» – наркоманы и цыгане!» Фанатам «Реала» приписали оскорбление «Райо» на матче на «Бернабеу», но это гости сами скандировали ироничную кричалку о себе

В 36-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Райо Вальекано» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1). Во время матча болельщики на стадионе скандировали кричалку: «Вальекано – наркоманы и цыгане!» Журналист El Mundo Франсеск Агилар сравнил скандирования с расистскими выкриками в отношении Винисиуса Жуниора во время матча с «Валенсией» на «Месталье».

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