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Добрый смех сквозь кисть: мир Густава Хёгфельдта

Добрый смех сквозь кисть: мир Густава Хёгфельдта

Шведский мастер Густав Роберт Хёгфельдт прожил долгую жизнь, почти целиком захватившую прошлый век. Внешне она была спокойной и размеренной, но внутри его полотен и графических листов бурлила настоящая жизнь — полная озорства, нежности и светлой иронии.

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