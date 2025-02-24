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Вечерний Новосибирск

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Поменявшего имя и паспорт браконьера поймали под Новосибирском

Поменявшего имя и паспорт браконьера поймали под Новосибирском

Интересная история пополнила архив судебных приставов в Новосибирской области. Охотник изменил имя, чтобы не платить солидный штраф за ущерб природе в размере 240 тысяч рублей, но все равно оказался найден.

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