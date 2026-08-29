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Царьград

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Лысенко надеется на возвращение русских атлетов в Пекин-2027

Лысенко надеется на возвращение русских атлетов в Пекин-2027

Данил Лысенко, серебряный призер ЧМ по прыжкам в высоту, выразил надежду на участие русских легкоатлетов в ЧМ-2027 в Пекине.

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