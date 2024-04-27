Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Самаре депутаты проголосовали за выделение помощи многодетным семьям мигрантов, а именно за внесение поправок, предоставляющих поддержку их многодетным семьям.
Высшая школа экономики предложила заселить Россию мигрантами из Африки и Латинской Америки
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Михаил Васильев
Эту школу (ВШЭ) давно пора разогнать, а преподов пересажать!
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19 час.
Evgeniy LeV
Если это не фэйк, то можно предположить только одно - в Высшей школе экономики сидят сплошняком дебилы, да прозападная либерда, и они хотят из России (намеренно, в угоду запада) сделать демографическую помойку - так, потом, Россию будет легче победить, если не на поле боя, так изнутри, не мытьем так катаньем...
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19 час.
Андрей Загоровский
Напоминает анекдот- хочу купить собаку,жена не даёт-думаешь тебе собака даст ?
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18 час.
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