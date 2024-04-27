Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Яковлевич
    Писака Садулаев не своим делом занят. Доктор должен лечить, писатель писать, строитель строить. И уж точно не лезть в...Без репрессий Рос...
  • Иван Ребров
    Весь интернет закрыть. Всех подписать на газету "Правда" 🤔Без репрессий Рос...

Высшая школа экономики предложила заселить Россию мигрантами из Африки и Латинской Америки

Высшая школа экономики предложила заселить Россию мигрантами из Африки и Латинской Америки

Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Самаре депутаты проголосовали за выделение помощи многодетным семьям мигрантов, а именно за внесение поправок, предоставляющих поддержку их многодетным семьям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Эту школу (ВШЭ) давно пора разогнать, а преподов пересажать!
Ответить
19 час.
Evgeniy LeV
Если это не фэйк, то можно предположить только одно - в Высшей школе экономики сидят сплошняком дебилы, да прозападная либерда, и они хотят из России (намеренно, в угоду запада) сделать демографическую помойку - так, потом, Россию будет легче победить, если не на поле боя, так изнутри, не мытьем так катаньем...
Ответить
19 час.
Андрей Загоровский
Напоминает анекдот- хочу купить собаку,жена не даёт-думаешь тебе собака даст ?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх