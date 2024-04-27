Высшая школа экономики предложила заселить Россию мигрантами из Африки и Латинской Америки

Evgeniy LeV

Если это не фэйк, то можно предположить только одно - в Высшей школе экономики сидят сплошняком дебилы, да прозападная либерда, и они хотят из России (намеренно, в угоду запада) сделать демографическую помойку - так, потом, Россию будет легче победить, если не на поле боя, так изнутри, не мытьем так катаньем...