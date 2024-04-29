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Уничтоженные в КЧР причастны к обстрелу полицейских 22 апреля

Уничтоженные в КЧР причастны к обстрелу полицейских 22 апреля

Двое полицейских погибли, трое ранены.фото: t.me/susk09--> Ликвидированные в ходе нападения на ДПС в Карачаево-Черкесии преступники, возможно, причастны также к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

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