Уничтоженные в КЧР причастны к обстрелу полицейских 22 апреля

Двое полицейских погибли, трое ранены.фото: t.me/susk09--> Ликвидированные в ходе нападения на ДПС в Карачаево-Черкесии преступники, возможно, причастны также к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.