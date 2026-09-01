17% DOWN SIDE ON NASDAQ? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! BENJAKOZ A high probability that wer'e going that way// We have here big Divergence and the Sellers are taking over.
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