Почему представители разных этносов собрались в одну банду и держат в страхе Путилково — вопрос скорее риторический, учитывая аналогичные инциденты по всей России...

Александр Батт Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Российское гражданство им давать не нужно. Сделал дело, заработал, и домой.

Дмитрий Бакланов Тогда это будут не мигранты, а гастарбайтеры. Мигранты приезжают жить, а гастарбайтеры - работать.