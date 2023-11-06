Почему представители разных этносов собрались в одну банду и держат в страхе Путилково — вопрос скорее риторический, учитывая аналогичные инциденты по всей России...

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И вновь рубрика «Ни дня без инцидентов и происшествий с мигрантами и этническими диаспорами в России».

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Комментарии
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Александр Батт
Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Российское гражданство им давать не нужно. Сделал дело, заработал, и домой.
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12 час.
Дмитрий Бакланов
Тогда это будут не мигранты, а гастарбайтеры. Мигранты приезжают жить, а гастарбайтеры - работать.
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12 час.
Александр Батт
Они приезжают от безысходности на своей родине. Не надо никому давать гражданство. Надо дать хорошо заработать с пользой для России. И они сами уедут в свои теплые края, где будут богатыми и успешными людьми.
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9 час.

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