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FiNE NEWS

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ООН предупреждает: глобальное потепление скоро превысит критический порог в 1,5°C

Новый доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сообщает, что глобальная температура в ближайшие годы повысится на 1,5°C относительно доиндустриального уровня.

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