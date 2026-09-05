Дмитриев назвал приезд Уиткоффа и Кушнера в РФ миротворческим визитом

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию как важный миротворческий шаг.