Военное обозрение

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Украинские войска идут ва-банк, бросая на Работино и фланги последние подготовленные для контрнаступления бригады

Украинские войска идут ва-банк, бросая на Работино и фланги последние подготовленные для контрнаступления бригады

Украинские войска идут фактически ва-банк на Запорожском направлении, бросив в бой подразделения стратегического резерва – это три (по другим данным - четыре) последние бригады из тех, которые готовились для контрнаступления.

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