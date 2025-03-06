Троллинг аристократов, набитое чучело и не только: Чем известны первые темнокожие масоны Европы

Масоны – организация, которая широко отметилась в истории. Масоны продвигали прогрессивные общественные теории, отрицая при этом верховенство «традиционных устоев», вроде религиозных границ, приоритета национальных интересов или незыблемости королевской власти.
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