Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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10 сентября. Железная дорога, склады, грузовики: главные цели российских ударов за сутки

10 сентября. Железная дорога, склады, грузовики: главные цели российских ударов за сутки

  За прошедшие сутки картина ударов получилась необычной даже не столько по мощности отдельных прилётов, сколько по продолжительности и географии.

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Александр Мельников

Приятные, позитивные, обнадёживающие новости! Теперь что бы каждый день такие. И серъёзнее добавить западенцам, приграничье с НАТО должно пылать и плавится! Вот чего сопли жевали 4 года, если б с2022го так мочили жидобандеру, давно войне конец.