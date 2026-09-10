10 сентября. Железная дорога, склады, грузовики: главные цели российских ударов за сутки

За прошедшие сутки картина ударов получилась необычной даже не столько по мощности отдельных прилётов, сколько по продолжительности и географии.
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Приятные, позитивные, обнадёживающие новости! Теперь что бы каждый день такие. И серъёзнее добавить западенцам, приграничье с НАТО должно пылать и плавится! Вот чего сопли жевали 4 года, если б с2022го так мочили жидобандеру, давно войне конец.