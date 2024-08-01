«Военторг» был «прослойкой» в деле об аресте генерала Булгакова

В уголовном деле, связанном с арестом генерала Дмитрия Булгакова, АО «Военторг» фигурирует как «прослойка» между Министерством обороны РФ и «Грязинским пищевым комбинатом», передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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