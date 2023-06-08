Продавленный диван и туалет на улице: как выглядит розовая дача телеведущего Сергея Соседова

Продавленный диван и туалет на улице: как выглядит розовая дача телеведущего Сергея СоседоваВ одном из последних выпусков передачи «Секрет на миллион» показали розовую дачу музыкального критика и ведущего ток-шоу «За гранью» Сергея Соседова.