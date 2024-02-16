"Убийца" русского вектора в армянской политике. Пригласит ли Пашинян к себе войска НАТО?

Ереван в очередной раз делает выстрел себе в ногу. И все бы ничего, можно смириться с желанием руководства чужой страны вновь и вновь наступать на те же грабли, но все это сулит проблемами для России в регионе.
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