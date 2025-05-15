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Нижегородская правда

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Форвард Александр Кокшаров не поможет ФК «Пари НН» на финише сезона

Форвард Александр Кокшаров не поможет ФК «Пари НН» на финише сезона

Нападающий ФК «Пари НН» Александр Кокшаров по информации «СЭ» уже не сыграет в этом сезоне из-за предстоящего хирургического вмешательства.

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