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Регионы России

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Кремль приветствует призывы США прекратить удары по российским НПЗ

Кремль приветствует призывы США прекратить удары по российским НПЗ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют любые обращения к руководству Украины с призывом остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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