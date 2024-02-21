Жители Смоленской области возмущены состоянием дома после капитального ремонта

Не прошло и года, как ситуация повернулась вспять Смоляне, проживающие в селе Ворга Ершичского района Смоленской области, бьют тревогу: состояние дома, который отремонтировали летом 2023 года, ухудшается на глазах.
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