Николай Азаров: «Милитаризация Европы»: на грани новой войны? Как Макрон и Ко готовят мир к опасным изменениям

Какова истинная цель увеличения военных бюджетов на €1 трлн. — стремление к миру или милитаризация экономики? Что подразумевает Фон дер Ляйен под «превосходством над Россией» и как это повлияет на мировой порядок? Почему Запад считает, что после ослабления России сможет диктовать свою волю? Макрон и его соратники ведут мир к милитаризации и риску новой мировой войны.