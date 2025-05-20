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Николай Азаров: «Милитаризация Европы»: на грани новой войны? Как Макрон и Ко готовят мир к опасным изменениям

Николай Азаров: «Милитаризация Европы»: на грани новой войны? Как Макрон и Ко готовят мир к опасным изменениям

Какова истинная цель увеличения военных бюджетов на €1 трлн. — стремление к миру или милитаризация экономики? Что подразумевает Фон дер Ляйен под «превосходством над Россией» и как это повлияет на мировой порядок? Почему Запад считает, что после ослабления России сможет диктовать свою волю? Макрон и его соратники ведут мир к милитаризации и риску новой мировой войны.

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