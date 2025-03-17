Огромные колесные арки и необычные колесные диски. «Мул» будущего кроссовера Lada B+ Cross засняли на фото вблизи

Официальная премьера будущего кроссовера АвтоВАЗа на базе Lada Vesta (на данный момент он фигурирует под обозначением Lada B+ Cross) состоится в рамках ПМЭФ 2025, ну а пока автопроизводитель продолжает тестировать машину не засвечивая дизайн.
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