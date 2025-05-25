В Симферополе обсудили реализацию проекта «Код будущего»

В Симферополе в рамках рабочего совещания, при участии руководства Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым обсудили реализацию проекта «Код будущего».
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