Крымчанка задержана за передачу украинской стороне информации о российских военных объектах

Четверг, 20 марта. «Крым 24».В Крыму задержана жительница Джанкойского района, которая собирала и передавала украинской стороне информацию об объектах Вооружённых сил Российской Федерации на территории полуострова.
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