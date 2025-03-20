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Крымчанка задержана за передачу украинской стороне информации о российских военных объектах

Крымчанка задержана за передачу украинской стороне информации о российских военных объектах

Четверг, 20 марта. «Крым 24».В Крыму задержана жительница Джанкойского района, которая собирала и передавала украинской стороне информацию об объектах Вооружённых сил Российской Федерации на территории полуострова.

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